عقار يحقّق نتائج "غير مسبوقة" ضد السرطان

وطن: قال الدكتور لويز دياز من مركز "سولان كاتيرنغ" لمحاربة السرطان، إنّ نتائج غير مسبوقة ومشجعة "لم ير له مثيلًا" كشفتها تجارب سريرية شملت 12 مصابًا بسرطان المستقيم، إذ اختفت الأورام السرطانية بشكل كامل لجميع المرضى.

واعتبر الدكتور دياز أنّ ذلك يعد "سابقة في تاريخ مرض السرطان"، إذ خضه المرضى المعنيون بهذه الدراسة قبل التجارب لعدة تدخلات جراحية، وجرّبوا علاجات كيميائية وإشعاعية، وهذا يكون له عادة أعراض جانبية كوجود خلل في المسالك البولية والجهاز الهضمي والخلايا العصبية.

وتلقى المشاركون في التجارب جرعة من عقار dostarlimab كل ثلاثة أسابيع لمدة ستة أشهر، وتبلغ كلفة الجرعة الواحدة منه 11 ألف دولار، ويقوم العقار يقوم بـ"تعرية" الخلايا السرطانية؛ ما يسمح لجهاز المناعة بالتعرف عليها وتدميرها.

ويستخدم الدواء عادة لعلاج سرطان بطانة الرحم، إذ يتم تسويقه تحت اسم "Jemperli" من طرف شركة ((GSK.

المصدر: CNBC.