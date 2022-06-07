"التربية" تختتم زيارة لمدرسة توأمة في إيطاليا

وطن: اختتمت وزارة التربية والتعليم، زيارة إلى مدينة ميلانو الإيطالية، استهدفت مدرسة ريناشا؛ التي تربطها علاقة توأمة مع مدرستي جبل المكبر والحسن الثاني في القدس.

ومثل الوزارة في هذه الزيارة؛ رئيس قسم التبادل الثقافي في الإدارة العامة للعلاقات الدولية والعامة سيما شركس، حيث تابعت برنامج التوأمة وآليات توسيعه بين مدارس البلدين، والتأكيد على اتفاقية التفاهم المبرمة بين الوزارة ومؤسسة أرض الإنسان الإيطالية.

وشملت الزيارة التعرف على المدرسة وصفوفها والالتقاء بكادرها؛ حيث تم بحث إمكانية استقبال وفد المدرسة في فلسطين في شهر أيلول المقبل، كما تم عرض مواد مصورة من قبل المعلمات المشاركات حول واقع مدارس القدس والتحديات التي يواجهها هذا القطاع.

وأعربت شركس عن شكرها لمؤسسة أرض الإنسان ولطاقم المدرسة على حسن الاستقبال، وللمواقف المساندة للتعليم الفلسطيني، وأهمية هذه الزيارات التي تعمق أواصر التواصل والتعرف على تجارب دولية في مجال التعليم.