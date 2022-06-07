اليونان تقول ان تركيا تشنّ انتهاكات غير مسبوقة للمجال الجوي

وطن: أعلن رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس" أن بلاده شهدت وابلًا غير مسبوق من الانتهاكات التركية للمجال الجوي، في ظل عودة التأكيدات بشأن تقليص السيادة المفترضة على الجزر اليونانية"، نقلا عن وكالة الأنباء اليونانية.

وأشار رئيس الوزراء اليوناني في تصريحاته إلى إنه يمكن لبلاده العمل مع تركيا للمساعدة في حل أزمة الغذاء الحالية.

وحول 20 مليون طن من الحبوب العالقة في أوكرانيا ، والتي لا يمكن نقلها إلا عن طريق البحر، أوضح أن لتركيا دورا تلعبه في البحر الأسود، كما تفعل اليونان مع أحد أكبر أساطيل الشحن في العالم.

هذا ودعت تركيا، أمس الثلاثا، اليونان إلى سحب قواتها المسلحة من جزر بحر إيجة، محذرة من أنها ستطعن على وضع الجزر، إذا فشلت أثينا في نزع سلاحها.