عائلة نجم من سيريس تناشد الرئيس عبر وطن بإنقاذ حياة طفليها اللذين بحاجة لزراعة كبد

وطن: ناشدت عائلة الطفلين الشقيقين ريان ويمان نجم من قرية سيريس بمحافظة جنين، الرئيس ورئيس الوزراء، بإنقاذ حياة طفليها اللذين بحاجة لزراعة كبد خارج الوطن بشكل عاجل.

وفيما يلي المناشدة التي وصلت وطن، من والد الطفلين "حسن نجم":

#مناشدة_عاجلة

بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة رئيس دولة فلسطين

السيد الرئيس محمود عباس حفظه الله

الدكتور محمد شتيه رئيس وزراء دولة فلسطين

الموضوع مساعده طفلين لزراعه كبد

نهديكم اطيب التحيات واشاره للموضوع اعلاه انا المواطن (حسن محمد حسن نجم ) من قرية سيريس في محافظة جنين واعمل عامل داخل الوطن ولدي طفلين:

١-ريان حسن محمد نجم

٢-يمان حسن محمد نجم

يعانيان منذ الولادة من مرض نادر (MSUD) وبحاجه ماسه لإنقاذ حياتهما بزراعة الكبد خارج الوطن، وتمت الموافقة من قبل وزارة الصحة مشكورة على تغطية ما نسبته (50%) من التكلفة التي تقدر 400 الف شيقل، ولكن تكلفة العمليتان تبقى عالية جدا ونظرا لظروفي المادية الصعبة ليس لدي القدرة لتغطية المبلغ المتبقي، الذي يقدر بنحو 200 الف شيقل

لما اعرفه عنكم من حبكم لأبناء الوطن والانتماء الصادق آمل بقراركم رفع نسبة التغطية المالية الى (100%) للمساعدة بتخفيف آلام الاسرة كاملة التي لا حول لها ولا قوة.

دمتم ذخراً للوطن

والد الطفلين حسن محمد نجم ابو ريان 0599842159

#بلدة_سيريس