السوق المفتوح أفضل موقع إلكتروني للبيع والشراء في العراق

يُعدّ السوق المفتوح منصة إلكترونيّة متخصصة بنشر إعلانات لبيع وشراء كافة أنواع السلع والخدمات، ونظرًا لمميزاته المتعددة، وخدماته المتنوعة، انتشر استخدامه في كافة أرجاء الوطن العربي، ومن ضمنها دولة العراق، رغم أنّه أُسس حديثًا نوعًا ما، فهو تأسس لأول مرّة في ليبيا عام 2008م، ثم سُجّل رسميًّا في عام 2012م في عاصمة المملكة الأردنية الهاشميّة عمّان، إلّا أنّه أصبح أكبر وأفضل موقع إلكتروني للبيع والشراء في العراق.

لماذا السوق المفتوح هو أفضل موقع إلكتروني للبيع والشراء في العراق؟

قد تتساءل عن الأسباب التي جعلت من السوق المفتوح الموقع الإلكتروني الأول والأفضل للبيع والشراء في العراق رغم وجود العديد من المواقع الإلكترونيّة الأخرى المتخصصة في ذلك، إلّا أنّ خدماته المتميّزة بالتنوع والشمول والتفاصيل الدقيقة، وتوفيره للوقت والجهد والمال جعله الأفضل دائمًا في العراق، وفيما يأتي أبرز الخدمات التي يُقدّمها الموقع:

بيع وشراء السيارات

إذا كنت من محبي السيارات، وتبحث عن سيارات للبيع، أو ترغب بشراء سيارة بنوع مُعين؛ يُمكنك تصفح الموقع الإلكتروني للسوق المفتوح، والاطّلاع على عدد كبير من الإعلانات التي تُناسبك، ثم اختيار أحدها بناءً على نوع السيارة التي تُريد ومواصفاتها، وميزانيتك، لتكون بذلك حصلت على الخيار الأنسب والأفضل بالنسبة لك، ولا يقتصر الأمر على شراء سيارة، بل يُمكنك أيضًا شراء أو بيع رقم سيارة مميزة، أو إكسسوارات وقطع غيار للسيارات.

أمّا إذا كنت تملك سيارة وتُريد بيعها؛ يُمكنك نشر إعلانك على السوق المفتوح، وإضافة تفاصيل البيع، ثم إضافة أرقام للتواصل معك مباشرةً دون الحاجة لوجود عميل، وبالتالي سيصل إعلانك لعدد كبير من العملاء داخل العراق، مما يختصر عليك الوقت والجهد.

بيع وشراء العقارات

لا بدّ أنّك احتجت يومًا للبحث عن عقار مُعيّن للبيع أو الاستئجار أو الشراء، وبالتأكيد كان خيارك الأول هو السوق المفتوح، فهو الأمثل والأفضل في نشر إعلانات شاملة ومفصلة ومتنوعة، إذ يُعرض إلى جانب كل إعلان بيع أو شراء عقار موقعه الجغرافي، ومساحته، وعدد طوابقه، وعمر بناؤه، وعدد غرفه، وغيرها العديد من المعلومات التي قد تحتاجها، فإذا كنت تبحث عن شقة للايجار؛ يُمكنك الحصول على عدد لا نهائي من إعلانات شقق الإيجار وبأسعار ومواصفات متنوعة لتُلبي حاجة كافة العملاء.

بيع وشراء الأجهزة

إذا كنت ترغب بشراء أو بيع أو صيانة أي جهاز بصرف النظر عن نوعه، فإنّ السوق المفتوح هو خيارك الأمثل للحصول على خيارات متعددة ومتنوعة، وجميعها في مكان واحد دون حاجتك للخروج من موقعك، إذ يكفي البحث عمّا تُريد على الموقع الإلكتروني للسوق المفتوح، وتصفّح الإعلانات، ثم اختيار ما يُناسبك من خلال التواصل مع أرقام الاتصال الموجودة دون الحاجة لتوسيط عملاء، فالسوق المفتوح هو المكان الآمن الذي يجمعك مع البائع مباشرةً.

أمّا بالنسبة لأنواع الأجهزة الموجودة في الموقع، فهي متنوعة وشاملة، فقد تكون أجهزة كهربائيّة، كالغسالة، والثلاجة، والأفران الكهربائيّة، أو أجهزة إلكترونيّة، مثل الكمبيوتر، والساعات الذكيّة، وغيرها العديد، ومن الجدير بالذكر أنّه يُمكنك التواصل مع أحد فنيي تصليح وصيانة الأجهزة، لتصليح الأعطال التي قد تواجه جهازك.

البحث عن عمل

رغم وجود العديد من المواقع الإلكترونيّة المتخصصة في إيجاد فرص عمل للباحثين عنها، إلّا أنّ السوق المفتوح يبقى الأفضل والأوسع، فهو يوفّر مجموعة هائلة من إعلانات التوظيف الحديثة والمتنوعة، فمنها الإداري، والهندسي، والتعليمي، والقانوني، وغيرها العديد.

ما هي مزايا استخدام السوق المفتوح للبيع والشراء في العراق؟

● سهولة الحصول على الخدمة من مكانك ودون الحاجة للخروج من المنزل، إذ يكفي توفر هاتف محمول أو كمبيوتر وإنترنت.

● خلق حلقة وصل مباشرة ما بين البائع والمشتري دون الحاجة لتوسيط عميل ودفع تكاليف إضافيّة.

● إمكانيّة تنقيّة النتائج المُرادة عند البحث عمّا يُريد العميل، إذ يُمكن تحديد السعر، أو الموقع، أو المساحة للعقارات، وغيرها.

● توفّر عدد لا نهائي من السلع والخدمات المتاحة ذات النوع ذاته، والتي تُتيح للمستخدمين إمكانية اختيار الأفضل بناءً على رغباتهم وحاجاتهم.