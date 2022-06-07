النيابة العامة ومؤسسة إنقاذ الطفل يوقعان مذكرة تعاون

وطن: وقع النائب العام المستشار أكرم الخطيب، والمدير القطري/الإقليمي لمؤسسة إنقاذ الطفل جوسان لي، مذكرة تعاون مشتركة وذلك بهدف تعزيز علاقة الشراكة بين الطرفين، وتحقيق تعاون مثمر في مجالات التوعية والتنمية والمشاركة المجتمعية.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم في مكتب النائب العام بحضور مدير مكتب مؤسسة إنقاذ الطفل في فلسطين د. محمد عوض، ومديرة البرامج إيمان البرغوثي، ورئيس نيابة الأحداث ثائر خليل ورئيس المكتب الفني الأستاذ علاء عواد.

واعرب النائب العام عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة إنقاذ الطفل(Save The Children) ، التي من شأنها أن تعزز من بناء قدرات العاملين مع الأطفال في المؤسسات الشريكة وذات العلاقة، كما ستعمل على بناء قدرات الطلبة في كليات القانون الفلسطينية من اجل الوصول إلى المجتمعات المهمشة، بما يتوافق مع احتياجات قطاع عدالة الأحداث وقطاع حماية الطفولة وفق الخطط الوطنية وعبر القطاعية.

بدوره شكر جوسان لي النائب العام على الدور المحوري الذي تقوم به النيابة العامة على المستوى المحلي والدولي مؤكداً حرص مؤسسة إنقاذ الطفل على تحقيق تعاون مثمر مع النيابة العامة بهدف حماية الأطفال وتطبيق مبدأ مصالح الطفل الفضلى في كافة الإجراءات، مؤكدا أن مؤسسة إنقاذ الطفل ستعمل على تسهيل وترتيب وتنسيق الالتزامات التي تقع عليها لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لحماية الأطفال، ولتحسين القدرة على تحديد الأطفال المهمشين، وتحسين الوصول إلى خدمات عالية الجودة للأطفال الذين يحتاجون لحماية خاصة.

تجدر الإشارة أن مؤسسة إنقاذ الطفل تعمل في فلسطين منذ أكثر من 65 عاماً وتسعى إلى تعزيز التنمية المستدامة والاستجابة لاحتياجات المجتمع المحلي في قطاعات مختلفة تشمل قطاع التعليم وتنمية الطفولة المبكرة، قطاع الإعاقة، وقطاع التوعية البيئية والتثقيف الصحي