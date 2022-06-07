النائب العام يزور نقابة المحامين ويلتقي مجلسها

وطن: استقبل نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي سهيل عاشور وأعضاء مجلس النقابة ظهر اليوم النائب العام المستشار أكرم الخطيب والنائب العام المساعد خالد عواد والوفد المرافق لهما وذلك في مقر نقابة المحامين في مدينة رام الله.

ورحب عاشور بالوفد الزائر وأكد على متانة العلاقة بين نقابة المحامين والنيابة العامة على مدار سنوات وأشار الى أوجه التعاون في العديد من المسائل، وشدد عاشور على أن نقابة المحامين هي البيت الجامع والبيت الأول لكل الحقوقيين واكد على العلاقة التكاملية بين نقابة المحامين وكافة أركان منظومة العدالة.



بدوره قدم النائب العام التهنئة لنقيب وأعضاء مجلس النقابة، وأشاد بانتخابات النقابة المحامين وانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وأكد على ان النيابة العامة ونقابة المحامين هم شركاء في خدمة البلد والمحامين على حد السواء وتمنى التوفيق لنقيب وأعضاء المجلس بمهامهم.



وقد ناقش الاجتماع العديد من القضايا والمواضيع الفنية المختلفة بين نقابة المحامين والنيابة العامة بهدف تذليل كافة العقبات اليومية التي تواجه عمل المحامين وأعضاء النيابة العامة من أجل تعزيز مبدأ سيادة القانون وكافة سبل التعاون بين الجانبين