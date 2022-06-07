المحكمة ترد دعوى الحكومة لوقف اضراب المهندسين والنقابة تؤكد لوطن مواصلة الاضراب

رام الله - وطن: ردت المحكمة الإدارية اليوم طلب الدعوى التي تقدمت بها وزارة الاشغال العامة والإسكان ضد نقابة المهندسين لوقف الاضراب الذي كانت باشرته النقابة منذ نحو أسبوع.

وإثر رد الطلب، أكدت نقيبة المهندسين نادية حبش، في تصريح لـوطن استمرار النقابة في الاضراب المتعلق بنزاع العمل المعلن مع الحكومة لتخلفها عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (19/104/18/م.و/م.أ) لعام 2021، فيما يخص علاوة طبيعة العمل أسوة بالموظفين على نفس الشريحة.