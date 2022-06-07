اعلان صرف الرواتب يكشف فجوة بين المالية والحكومة

وطن: ما لبث أمين عام مجلس الوزراء أن أعلن صباح اليوم الثلاثاء عن أن صرف رواتب الموظفين مرتبط باستلام السلطة أموال المقاصة من سلطات الاحتلال المتوقع ان يتم "هذا الأسبوع" حتى سارعت وزارة المالية بعد ذلك التصريح بنحو ساعتين، وأعلنت بأن الرواتب ستصرف اليوم الثلاثاء.

ويُظهر الاعلانان فجوة واضحة بين الوزارة والحكومة، او غياب أبسط المعلومات عن معرفة الحكومة، فيما يتصل بهذا الملف، سيما وان الحكومة كانت عقدت أيضا جلستها الأسبوعية أمس دون ان تشير لموضوع الرواتب او اموال المقاصة الذي اعتادت الإشارة له، واتبعت ذلك صباح اليوم بتصريح توقعت فيه ان تصل أموال المقاصة هذا الاسبوع.

وجاء اعلان وزارة المالية بعد نحو ساعتين فقط من تصريحات أدلى بها أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم لإذاعة صوت فلسطين صباح اليوم الثلاثاء، وقال فيها بأن صرف الرواتب مربوط بتسلم السلطة الفلسطينية اموال المقاصة من سلطات الاحتلال متوقعا ان تتسلم تلك الأموال "هذا الاسبوع"، ليصار لاحقا لصرف الرواتب.

وأعلنت وزارة المالية عند الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء (بعد ساعتين من تصريحات غانم للإذاعة الرسمية)، أنه سيتم صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيار "اليوم الثلاثاء الموافق 07/06/2022 بنسبة 80% وبحد أدناه 2000 شيكل".

وأكدت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية أنه سيتم صرف 5% من رصيد المستحقات المتراكمة وأن بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين سيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.

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