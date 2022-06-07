زيلنسكي: روسيا تسيطر على 20 % من أوكرانيا ومعارك ضارية في "مدينة السماد"

وطن: وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الوضع على الجبهة الشرقية بانه "صعب". مؤكدا أن القوات الأوكرانية التي تدافع عن مدينة سيفيرودونتسك "تحافظ على مواقعها" رغم أن الروس "أكثر عددا وقوة".

وباتت روسيا تسيطر الآن على نحو 125 ألف كيلومتر مربع من أوكرانيا، وهو ما يمثل 20 بالمائة من مساحة البلاد، وفق زيلينسكي.

ولأهميتها الاستراتيجية لروسيا وأوكرانيا، أصبحت مدينة سيفيرودونتسك الشرقية نقطة تحول في الحرب، إذ تدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين للسيطرة على المدينة الاقتصادية.

ووسط كر وفر، واصلت القوات الروسية القتال للسيطرة على المدينة الكبرى الباقية بأيدي القوات الأوكرانية في مقاطعة لوغانسك بإقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

وتعد المدينة أساسية بالنسبة لموسكو، الساعية لاستكمال السيطرة على إقليم دونباس الصناعي.

ويقول حاكم لوغانسك سيرهي هايداي، إن المدينة باتت مقسمة إلى نصفين بين القوات الأوكرانية والروسية، كما أن أجزاء من مصنع آزوت للكيماويات الذي يمد العالم بالسماد تضرر في الهجمات.

ويرى مراقبون أن سيطرة روسيا على المدينة ستؤدي إلى تسليم منطقة لوغانسك للقوات الروسية وحلفائها الانفصاليين المحليين، الذين يسيطرون على جزء كبير من منطقة دونيتسك المجاورة.

أهمية استراتيجية

وتعد المدينة جزءا مهما لروسيا لتحقيق هدفها المتمثل في السيطرة على منطقة دونباس الشرقية بأكملها، وهي تضم المناطق لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين.

وتقع سيفيرودونيتسك في لوغانسك قرب الحدود مع دونيتسك، على بعد أكثر من 100 كيلومتر جنوبي الحدود الروسية.

وتعرف منطقة دونباس بأنها المركز الصناعي لأوكرانيا، وفي سيفيرودونتسك العديد من المصانع بالإضافة إلى مصنع آزوت للكيماويات، وهو أحد أكبر مصانع الأسمدة النيتروجينية في أوكرانيا، بل والعالم.

ويقول مدير الدراسات الروسية في معهد أبحاث "سي إن إيه" الأميركي مايكل كوفمان، إن المدينة أيضا واحدة من 3 مدن تحتاج روسيا للسيطرة عليها في دونباس.

ويضيف في تصريحات صحفية، أن "روسيا تحاول قطع القوات الأوكرانية هناك عن خطوط الإمداد في الغرب، لكن نهر دونيتس لا يزال يمثل عقبة أمام تقدم القوات الروسية إلى ليسيتشانسك، الواقعة على الجانب الآخر من النهر، وإلى دونيتسك".

ويقول المختص في الشأن الروسي نبيل رشوان، إن مدينة سيفيرودونتسك الأوكرانية باتت نقطة محورية للحرب في الأسابيع الأخيرة، إذ أصبحت هدفا روسيا لإكمال السيطرة على إقليم دونباس.

ويضيف رشوان لموقع "سكاي نيوز عربية": "لمدينة سيفيرودونتسك أهمية استراتيجية لروسيا، فمنها تستطيع السيطرة على مدينة ليسيتشانسك المجاورة وتأمين السيطرة الكاملة على منطقة لوغانسك، كما أن ذلك سيمكن القوات الروسية من الانتقال عبر الجنوب الغربي إلى دونيتسك".

ويردف رشوان: "تلك المنطقة لها أهمية اقتصادية كبرى لأوكرانيا، ففيها الكثير من المصانع وبخاصة الأسمدة والمواد الكيماوية، فهي مدينة تحفل بمزايا استراتيجية عدة، بينها موقعها على نهر دونيتس، حيث تمنح من يسيطر عليها مزايا اقتصادية إضافية بخلاف المكاسب الاستراتيجية والعسكرية".

(المصدر- سكاي نيوز)