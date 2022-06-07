وفاة فتاة في طولكرم بظروف غامضة

وطن: فتحت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، تحقيقا، فيما باشرت الشرطة اجراءات البحث والتحري بواقعة وفاة فتاة تبلغ من العمر 18 عاما بضاحية ارتاح في طولكرم.

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن الشرطة تلقت بلاغاً حول وصول فتاة بحالة خطيرة إلى مستشفى الاسراء في طولكرم، والتي أعلن الأطباء عن وفاتها لاحقا، وعلى الفور تحرك رئيس النيابة العامة في طولكرم على رأس فريق من حماية الأسرة، والأدلة الجنائية، والمباحث العامة بالشرطة للمكان، ومباشرة التحقيق في الحادثة.

وأضاف، ان النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثمان، لحين استكمال الإجراءات القانونية أصولا.