محطة "آي 24 نيوز" الاسرائيلية تفتح مكتبين في المغرب

وطن: أعلنت محطة التلفزيون الاسرائيلية "آي 24 نيوز" عن فتح مكتبين في المغرب لتصبح أول وسيلة إعلام اسرائيلية تعمل في المغرب الذي وقع اتفاقا لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال.

وقالت المحطة في بيان إن "فتح هذين المكتبين يندرج ضمن رغبة آي 24 نيوز في توسيع أنشطتها على المستوى الدولي: باريس، نيويورك، واشنطن، تل أبيب-يافا، لوس أنجليس ودبي والآن الرباط والدار البيضاء".

تبث هذه المحطة التي أطلقها في العام 2013 الملياردير باتريك دراهي الذي يحمل جنسيات المغرب وفرنسا واسرائيل والبرتغال، الأخبار بشكل متواصل بثلاث لغات (الفرنسية والانكليزية والعربية).

وقال رئيس مجلس إدارتها فرانك ملول في البيان "نستجيب لتطلعات الجمهور المغربي عبر فتح استديوين جديدين في البلاد".

وأقامت الحكومة المغربية علاقات مع دولة الاحتلال الاسرائيلي عام 2020 في إطار ما سمي "اتفاقات ابراهام" التي شكلت عملية تطبيع بين الدولة العبرية ودول عربية بدعم من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

والإمارات العربية المتحدة والبحرين هما أول دولتين خليجيتين طبّعتا علاقاتهما مع إسرائيل في ايلول/سبتمبر 2020 في إطار اتفاقات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة، ثم تبعهما المغرب والسودان.

وكانت محطة "آي 24 نيوز" وقعت أيضا في كانون الأول/ديسمبر 2020 اتفاقا مع شركة أبوظبي للإعلام يتيح "تبادل" محتوى بين رئاستي التحرير في البلدين، اثر اتفاقات التطبيع بين دولة الاحتلال والامارات.