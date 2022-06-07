الاحتلال يعتقل 14 مواطنا من أنحاء الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، ما لا يقل عن 14 مواطنا من بيت لحم ونابلس ورام الله والبيرة ومحافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت جهاد عيسى معالي (28 عاما)، ويوسف الياس سراحنة، والياس محمد سراحنة، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وأضافت ذات المصادر، ان مواجهات اندلعت إثر اقتحام المخيم، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، دون ان يبلغ عن إصابات. كما اقتحموا منزل الشهيد ايمن محيسن، ومزقوا صوره المثبتة على واجهات المنزل.

وفي مدينة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، عبد كامل عيد الكامل (32 عاما)، بعد دهم منزله في منطقة شارع الصف وسط بيت لحم.

وفي السياق، سلمت قوات الاحتلال الشاب رائد موسى شعيبات (26 عاما)، من مدينة بيت ساحور غرب بيت لحم، بلاغا لمراجعة مخابراتها، بعد دهم منزله وتفتيشه.

ومن نابلس اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين باسل حمامي ومهدي المصري بعد ان دهمت منطقتي المخفية وخلة العامود في المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، أحدهما أسير محرر.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الأسير المحرر يزن أبو عواد (24 عامًا)، وهو في طريقه من مدينة أريحا.

ومن محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين بينهم طفل من محافظة الخليل.

وشملت هذه الاعتقالات: الأسيرين المحررين شاهر الحيح من بلدة صوريف، وثائر حلاحلة من بلدة خاراس، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.

والطفل عبد الله شريف غيث من مدينة الخليل، والشاب عبد الله خليل زيادات من بلدة بني نعيم، عقب دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

كما واعتقلت الشابين حمد محمد حمد أبو عياش (25 عاما)، وعبيدة غازي حسن عادي (23 عاما)، من بيت أمر.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكري على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات الظاهرية وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

المصدر: (وفا)