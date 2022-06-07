عدوان جوي إسرائيلي جنوب دمشق والدفاعات السورية تتصدى

وطن: نفذ طيران الاحتلال، في ساعة متأخرة من الليلة، عدوانا جويا من سماء الجولان السوري المحتل، على المنطقة الجنوبية من العاصمة السورية دمشق.

وذكرت مصادر إعلامية بأن دوي انفجارات سمع في العاصمة دمشق ومحيطها، مؤكدة تصدي الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان الإسرائيلي.

وأضافت أن الأصوات التي سمعت في دمشق ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في سماء العاصمة.

هذا وأكدت قناة "الإخبارية" السورية أن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي.

وأوضحت القناة السورية أن الضربات الصاروخية كانت محدودة.

وذكرت وكالة "سانا" أن الخسائر اقتصرت على الماديات، وتم اسقاط معظم الصواريخ