الإفراج عن موقوفي حراك "بدنا نعيش" في الخليل

وطن: أفرجت النيابة العامة في الخليل، عن الإفراج عن جميع موقوفي حراك "بدنا نعيش" في الخليل، في ساعة متأخرة من الليلة.

وكان مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د.عمار دويك، قال لـوطن، مساء الاثنين، إنه بعد جهود بذلتها الهيئة مع النيابة العامة والمخابرات للإفراج عن معتقلي حراك "بدنا نعيش" في الخليل، تم التوصل إلى الإفراج عنهم مع ضمان حقهم في التجمع السلمي، ودون إغلاق الطرقات أمام المواطنين.

وأضاف أن الهيئة المستقلة تابعت القضية منذ الصباح، وتم التوصل للإفراج عنهم بعد تعهدهم بأن لا يقوموا بإغلاق دوار بن رشد أو أي شارع عند اعتصامهم.

واعتقلت الأجهزة الأمنية، صباح الاثنين، 11 مواطنا على خلفية مشاركتهم في اعتصام على دوار ابن رشد في مدينة الخليل ضد الغلاء، وتم تحويل 8 منهم إلى اللجنة الأمنية في أريحا ومن ثم إعادتهم إلى الخليل، وعرضهم على النيابة العامة بتهمة التجمهر غير المشروع وتخريب الساحات العامة.

ومددت النيابة توقيفهم مدة 48 ساعة، قبل أن يتم التوصل لاتفاق للافراج عنهم.