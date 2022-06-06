عمار دويك لـوطن: التوصل للإفراج عن معتقلي حراك "بدنا نعيش" مع ضمان حقهم بالتجمهر السلمي وعدم إغلاق الطرقات



وطن: قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د.عمار دويك لـوطن، إنه بعد جهود الهيئة مع النيابة العامة والمخابرات للإفراج عن معتقلي حراك "بدنا نعيش" في الخليل، تم التوصل إلى الإفراج عنهم مع ضمان حقهم في التجمع السلمي، ودون إغلاق الطرقات أمام المواطنين.

وأضاف أن الهيئة المستقلة تتابع القضية منذ الصباح، وتم التوصل للإفراج عنهم بعد تعهدهم بأن لا يقوموا بإغلاق دوار بن رشد أو أي شارع عند اعتصامهم.

وحول إجراءات الإفراج عن الموقوفين، أوضح دويك أنه يجري تحضير طلبات الكفالة وباقي الإجراءات للإفراج عنهم الليلة.

واعتقلت الأجهزة الأمنية، صباح الاثنين، 11 مواطنا على خلفية مشاركتهم في اعتصام على دوار ابن رشد في مدينة الخليل ضد الغلاء، وتم تحويل 8 منهم إلى اللجنة الأمنية في أريحا ومن ثم إعادتهم إلى الخليل، وعرضهم على النيابة العامة بتهمة التجمهر غير المشروع وتخريب الساحات العامة.

ومددت النيابة توقيفهم مدة 48 ساعة، قبل أن يتم التوصل لاتفاق للافراج عنهم الليلة.