الهيئة المستقلة: سيتم الإفراج عن جميع الموقوفين على خلفية حراك "بدنا نعيش" في الخليل الليلة

وطن: قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان انه سيتم الإفراج عن جميع الموقوفين على خلفية حراك "بدنا نعيش" في الخليل بعد قليل.

واضافت الهيئة في بيان لها وصل وطن انها تابعت الهيئة منذ صباح اليوم، توقيف 11 مواطنا على خلفية مشاركتهم في اعتصام على دوار ابن رشد في مدينة الخليل ضد الغلاء، وتحويل 8 منهم إلى اللجنة الأمنية في أريحا ومن ثم إعادتهم إلى الخليل، وعرضهم على النيابة العامة بتهمة التجمهر غير المشروع وتخريب الساحات العامة.

ومددت النيابة توقيفهم مدة 48 ساعة، وبعد تدخل الهيئة لدى النيابة وجهاز المخابرات في الخليل، ومع عطوفة محافظ الخليل تم التوصل إلى الإفراج عنهم مع ضمان حقهم في التجمع السلمي، وعدم إغلاق دوار ابن رشد الذي هو شريان المدينة.