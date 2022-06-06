الاحتلال يحول مناظر الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، معتصم زلوم للاعتقال الإداري

وطن: حوّلت سلطات الاحتلال مناظر الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، معتصم زلوم من رام الله للاعتقال الإداري لأربعة أشهر.

وكان الاحتلال اعتقل زلوم و6 من أعضاء الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، في 17/5/2022، من داخل أحد منازل قرية دورا القرع شرق رام الله.

وجاء اعتقال الطلبة، بعد ساعات قليلة من انتهاء المناظرة التي عُقِدت في حرم الجامعة، قبل يوم من موعد انتخابات المجلس، التي جرت يوم الأربعاء، في 18 أيار/ مايو الجاري.