انتخاب سعد عبد الهادي رئيسا للجمعية العمومية لمؤسسة التعاون و د.نبيل القدومي رئيسا لمجلس الأمناء

وطن: عقدت مؤسسة التعاون في عمان انتخاباتها العامة للدورة 2022- 2025، وذلك لانتخاب مناصب الجمعية العمومية ومجلس الأمناء الجديد. وتأتي هذه الانتخابات بحلة جديدة بعد الاسترشاد بالحوكمة الرشيقة التي نتج عنها تغيير في الهيكلية، ليصبح مجلس أمناء التعاون مكون من 20 عضو.

وتم انتخاب الأستاذ سعد عبد الهادي رئيسا للجمعية العمومية، والأستاذ صالح الجلاد نائبا للرئيس، والأستاذة تغريد النفيسي مقررا للجمعية. كما تم انتخاب الدكتور نبيل هاني القدومي رئيسا لمجلس الأمناء.

وتم انتخاب أعضاء مجلس الأمناء التاليين مع حفظ الألقاب، ادريس التيتي، تفيدة الجرباوي، جمال أبو علي، خالد كالوتي، رنا دياب، زياد صبحي عنبتاوي، سامر خوري، سهى سرور فاخوري، سيرين شهابي، شادية طوقان، عبد العزيز الملا، عمر القطان، ماجد سفري، مازن قبطي، منى سختيان، نعيم عبد الهادي، وفاء اليسير. بالإضافة إلى انتخاب الأستاذ عباس زعيتر رئيسا للجنة الاستثمار والوقفية، والأستاذ عمر المصري رئيسا للجنة التدقيق والامتثال، والأستاذ جودت الشوا رئيسا للجنة الحاكمية والعضوية والترشيحات.

وبالتزامن مع الانتخابات، عقدت "التعاون" اجتماعات الجمعية العمومية بحضور عدد واسع من أعضاء الجمعية، وذلك في عمان وعبر الفضاء الافتراضي. وراجعت الاجتماعات أداء الدورة الحالية لمجلس الأمناء (2020-2022)، التي تميزت بالإنجازات على صعيد الأداء البرامجي والمؤسسي رغم الظروف الصعبة الناتجة عن جائحة كورونا والتغيرات الداخلية التي مرت بها التعاون، وذلك بفضل التزام وتفاني فريق العمل والدعم السخي من الأعضاء واللجان المؤسسية ومجلسي الأمناء والإدارة في تنفيذ مبادرات خارطة التحول الاستراتيجي للتعاون تمهيدا لانطلاقة متجددة للمستقبل.

كما انعقد مجلس الأمناء برئاسة بشر جردانة رئيس المجلس المنتهية ولايته، نوقش فيه الخارطة الاستراتيجية الجديدة للأعوام ٢٠٢٣-٢٠٢٥ في سياق الإنجاز المتقدم لخارطة التحول الاستراتيجي نحو تعاون المستقبل، إضافة إلى نقاش تقارير اللجان.

وانعقد "يوم التعاون" والذي يهدف إلى خلق منصة تفاعل وحوار مفتوح للأعضاء، للمساهمة والمشاركة في التفكير الاستراتيجي لعمل المؤسسة ، خاصة في سياق توجه المؤسسة نحو الحاكمية الرشيقة وتطوير استراتيجيات المشاريع ضمن "نظرية التغيير"، والتي تطمح لتحقيق الأثر المستدام من خلال بناء وتطوير شراكات وشبكات استراتيجية، وتوظيف التكنولوجيا والرقمنة من أجل إيجاد حلول إبداعية للتنمية، وتوفير فرص وبرامج نوعية من أجل التمكين الاجتماعي والاقتصادي.

وفي نفس اليوم نظمت التعاون حفل عشاء على هامش الاجتماعات المؤسسية، تخلله تكريم مجموعة من أعضاء التعاون الذين كانت لهم مساهمات نوعية خلال الأعوام الماضية، وهم أ. فيصل العلمي، أ. لؤي خوري، أ. يوسف أسعد، أ. يوسف العلمي، أ. يوسف أبو خضرا. وشمل الحفل جلسة حوارية بقيادة الدكتور مهدي عبد الهادي بعنوان "قضايا القدس... وجهة نظر لم تكتمل"، ركزت على الأولويات التنموية للقدس والاحتياجات والتحديات.

وقدم جردانة شكره للمجلس المنتهية ولايته متمنيا للمجلس الجديد برئاسة الزميل القدومي والدكتورة عايدة السعيد التي انضمت مؤخرا على سدة الجهاز التنفيذي التوفيق والسداد في المسيرة نحو التحول الاستراتيجي المنشود.

يُذكر أن "التعاون" هي مؤسسة مستقلة مسجّلة كفرع في فلسطين، تأسست عام 1983 بمبادرة مجموعة من الشخصيات الاقتصادية والفكرية الفلسطينية والعربية، بهدف تمكين الإنسان الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني اجتماعياً واقتصادياً، في فلسطين وفي مخيمات الشتات الفلسطينية في لبنان. وستعمل التعاون قريبا على مشاركة خطتها الاستراتيجية الجديدة المبنية على نظرية التغيير الهادفة للتمكين، حيث تتبنى نظرية التغيير أربعة مناظير لتحقيق التمكين في فلسطين وهي منظور التعليم من أجل تقرير المصير، المنظور الثقافي، المنظور الاجتماعي الاقتصادي، ومنظور الإبداع والتكنولوجيا والتطور.