المحامي مهند كراجة لوطن: نيابة الخليل تمدد اعتقال 9 من معتقلي حراك ضد الغلاء

رام الله - وطن: مددت نيابة الخليل اليوم الاثنين اعتقال معتقلي حراك ضد الغلاء لمدة 24 ساعة وبعضهم لـ 48 ساعة.

وقال المحامي مهند كراجة مدير مجموعة محامون من أجل العدالة لوطن ان نيابة الخليل قررت اليوم تمديد اعتقال 9 من معتقلي حراك ضد الغلاء لمدة 24 ساعة وبعضهم لمدة 48 ساعة بتهمة التجمهر غير المشروع واثارة نعرات طائفية، وتخريب الطرقات العامة.

وكانت أجهزة الامن هاجمت فجر اليوم الاثنين، خيمة الاعتصام التي أقيمت وسط الخليل ضمن حراك ضد غلاء الأسعار، واعتقلت معظم المعتصمين بعد ان اعتدت عليهم وحطمت الخيمة.

وأفاد أحد نشطاء الحراك "وطن" ان المئات من عناصر الامن الفلسطيني اقتحموا الخيمة التي كانت أقيمت عند دوار بن رشد وسط مدينة الخليل، عند حوالي الساعة الواحدة والنصف فجرا، وحاصرت المنطقة واعتدت على المعتصمين واعتقلت ما بين 15- 20 منهم، فيما تمكن الباقون من الإفلات قبل ان يتم اعتقالهم.

وعرف من بين النشطاء الذين تم اعتقالهم، أمجد الأطرش ومنجد الأطرش ومنصور الأطرش ومعين أبو سنينة.

وكان مئات المواطنين شاركوا مساء أمس في اعتصام احتجاجي ضد الغلاء الفاحش.

ولفت ان اجتماعا سيعقد اليوم بين رجال العشائر ومحافظ الخليل، لبحث تداعيات اعتقال النشطاء فجرا.