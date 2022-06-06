بنك الاسكان يساهم بتأهيل مبنى الخدمات لبلدية حلحول



وطن: قام بنك الإسكان ومن واقع المسؤولية الاجتماعية وضمن سياسة التعاون المشترك ما بين البنك وبلدية حلحول والمؤسسات المحلية، بالمساهمة لتأهيل مبنى خدمات البلدية، والذي يتم فيه استقبال وتقديم كافة الخدمات للمواطنين.

وأكد أسامة حرز الله المدير الإقليمي لبنك الإسكان على أن البنك يدرك تماما مدى أهمية المسؤولية الاجتماعية في تحقيق تنمية وتقدم المجتمع الفلسطيني، وضرورة مشاركة القطاع الخاص في تفعيل الدور التنموي بما يحقق الفائدة المرجوة لمختلف القطاعات المجتمعية، مؤكداً حرص البنك الدائم على التعاون مع المؤسسات المحلية وخاصة البلديات، والمساهمة الفاعلة في دعم خدماتها المقدمة للمواطنين في المدن والمحافظات، وذلك من خلال تقديم دعم حقيقي لتجهيز البنية التحتية اللازمة لمثل هذه الخدمات.

ومن جانبه أكد جهاد أبو عصبة رئيس بلدية حلحول على عمق العلاقة والتعاون الكبير بين البلدية وبنك الإسكان، مؤكداً على تكامل الأدوار بين جميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص انطلاقا من المسؤولية الوطنية والاجتماعية اتجاه أبناء الوطن، هذا وقد قدم شكره لبنك الاسكان على هذه المبادرة، مناشدا القطاع الخاص لتقديم الدعم الدائم للجهود التي تقوم بها البلدية والتي تخدم مدينة حلحول.

وتأتي هذه المساهمة ضمن دور بنك الإسكان الفاعل لتعزيز رؤية تنموية منبثقة من مفهوم التنمية المستدامة وروح المسؤولية لأبناء الشعب الفلسطيني. وقد عكس البنك في هذه المساهمة صورة حضارية مشرقة في العمل الاجتماعي، وأظهر الرغبة القوية في دعم نشاطات المجتمع.