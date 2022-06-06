الاجهزة الامنية تقمع المعتصمين ضد الغلاء وسط الخليل وتعتقل نحو 20 منهم

رام الله - وطن: هاجمت أجهزة الامن الفلسطينية فجر اليوم الاثنين، خيمة الاعتصام التي أقيمت وسط الخليل ضمن حراك ضد غلاء الأسعار، واعتقلت معظم المعتصمين بعد ان اعتدت عليهم وحطمت الخيمة.

وأفاد أحد نشطاء الحراك "وطن" ان المئات من عناصر الامن الفلسطيني اقتحموا الخيمة التي كانت أقيمت عند دوار بن رشد وسط مدينة الخليل، عند حوالي الساعة الواحدة والنصف فجرا، وحاصرت المنطقة واعتدت على المعتصمين واعتقلت ما بين 15- 20 منهم، فيما تمكن الباقون من الإفلات قبل ان يتم اعتقالهم.

وعرف من بين النشطاء الذين تم اعتقالهم، أمجد الأطرش ومنجد الأطرش ومنصور الأطرش ومعين أبو سنينة ووليد الطويل.

وكان مئات المواطنين شاركوا مساء أمس في اعتصام احتجاجي ضد الغلاء الفاحش.

ولفت ان اجتماعا سيعقد اليوم بين رجال العشائر ومحافظ الخليل، لبحث تداعيات اعتقال النشطاء فجرا.

من جانبه قال مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة لوطن انه لا يوجد معلومات واضحة حول عدد المعتقلين لدى الاجهزة الامنية، الذين جرى اعتقالهم صباح اليوم.

واكد كراجة انه ما بين الساعة الواحدة والنصف والساعة الثانية، هاجمت قوات امنية مشتركة من الاجهزة المختلفة المعتصمين على دوار ابن رشد، لافتا ان عدد المعتقلين يتراوح بين 8 - 20 شخص، مضيفا "حتى الان لا يوجد معلومة واضحة ودقيقة حول عدد المعتقلين ".