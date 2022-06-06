قيادة المستوطنين تخطط لإقامة 10 بؤر استيطانية خلال زيارة بايدن

وطن: ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبري ةان كبار قادة المستوطنين في الضفة الغربية يفكرون، بإقامة 10 بؤر استيطانية جديدة في نقاط مختلفة في مناطق الضفة الغربية خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، حتجاجا على تأخير تنفيذ اتفاق بؤرة "أفيتار" الموقع بين مؤسسي المستوطنة والحكومة قبل سنة.

وقال قادة الاستيطان إن خلفية الخطوة هي مزاعم المسؤولين الحكوميين بأن اتفاق "أفيتار" لا يتم دفع العمل به بالسرعة المطلوبة بسبب الخوف من الإضرار بزيارة بايدن. وقال مسؤولون كبار في المستوطنات في محادثة مع "يسرائيل هيوم": "نحن ندرس إقامة "10 أفيتارات" في الليل، أثناء زيارة بايدن".

يُذكر أنه في نهاية حزيران 2021، توصل مستوطني أفيتار إلى اتفاق مع وزير الحرب بيني غانتس، ووزيرة الداخلية أييلت شكيد حول تنظيم مستوطنة أفيتار ومنع إخلائها – في انتقاد حاد من قبل أعضاء الكنيست العرب.