جدري القرود.. منظمة الصحة العالمية تسجل نحو 800 إصابة في 27 دولة والمخاطر في مستوى متوسط

وطن: أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد أنها أُبلغت بتسجيل 780 إصابة بجدري القرود مؤكدة مخبريا في 27 دولة خارج البلدان التي يتوطن فيها المرض، لكنها أكدت أن مستوى الخطر العالمي ما زال متوسطا.

ورجحت المنظمة أن هذه الحصيلة التي سجلت بين 13 مايو/أيار السابق وفي الثاني من يونيو/حزيران الجاري، أقل من العدد الفعلي نظرا إلى أن المعلومات الوبائية والمخبرية محدودة.

وقالت المنظمة "يرجح إلى حد كبير أن تكتشف دول أخرى حالات وسينتشر الفيروس بشكل أكبر".

وبضع حالات فقط من الإصابات المسجلة استدعت نقل المصابين إلى المستشفيات، فضلا عن المرضى الخاضعين لعزل صحي.

وعددت منظمة الصحة العالمية الدول التي لا يتوطن فيها المرض وسجلت أعلى عدد من الإصابات، وهي بريطانيا (207) وإسبانيا (156) والبرتغال (138) وكندا (58) وألمانيا (57).

وإلى جانب أوروبا وأميركا الشمالية، سجلت إصابات بأرقام فردية في الأرجنتين وأستراليا والمغرب والإمارات العربية المتحدة. وتعد إصابة واحدة في بلد لا يتوطن فيه المرض تفشيا.

وقالت منظمة الصحة "تعلن بعض الدول أن أجيالا جديدة من الإصابات لا تظهر فقط في أوساط المخالطين المعروفين لحالات تم تأكيدها سابقا، مما يشير إلى أن سلاسل انتقال العدوى تمر من دون اكتشافها".

وأشارت المنظمة في آخر بياناتها بشأن تفشي جدري القرود إلى أنه "على الرغم من أن الخطر القائم على صحة البشر يبقى ضئيلا، فإن الخطر على الصحة العامة قد يصبح مرتفعا إذا استغل الفيروس الفرصة لترسيخ نفسه في الدول التي لا يتوطن فيها ليكون مسببا لمرض بشري واسع الانتشار".

وأضافت "تقيّم منظمة الصحة العالمية الخطر على المستوى العالمي بأنه متوسط باعتبار أنها المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن هذا الكم والمجموعات من الإصابات بجدري القردة بشكل متزامن في دول حيث يعد (المرض) متوطنا وغير متوطن".

المثلية الجنسية

وجرى الإبلاغ عن معظم الإصابات المسجلة حتى الآن من قبل هيئات معنية بالصحة الجنسية، ويرتبط الجزء الأكبر منها برجال يقيمون علاقات جنسية مع رجال، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وذكرت المنظمة أن العديد من الحالات لا تتطابق مع الصورة السريرية التقليدية لجدري القرود، إذ جرى الحديث عن ظهور بثور قبل أعراض مثل الحمى وتقرحات في مختلف مراحل التطور، وهي حالات غير عادية.

ولفتت منظمة الصحة العالمية إلى عدم تسجيل وفيات مرتبطة بتفشي جدري القرود في الدول التي لا يتوطن فيها، في وقت يتواصل فيه تسجيل إصابات ووفيات في المناطق التي يتوطن فيها.

وعددت المنظمة الدول التي يتوطن فيها المرض، وهي الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو (الكونغو- برازافيل) وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا ونيجيريا وسيراليون والغابون وساحل العاج، إضافة إلى غانا حيث تم رصده في الحيوانات فقط.

وفي الدول السبع الأولى المذكورة، سجلت 66 وفاة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.

المصدر : الجزيرة نت