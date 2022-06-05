بـ "القبة الحديدية" و"الغواصات".. الاحتلال يستعد لاحتمال تعرض منصة التنقيب "كاريس" لهجوم

وطن: قالت قناة "كان" العبرية الرسمية مساء اليوم الأحد، إن "إسرائيل" تستعد لإمكانية تعرض منصة الغاز "كاريس" في البحر المتوسط لهجوم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت دولة الاحتلال وصول المنصة (سفينة عائمة) التابعة لشركة "إنرجين" الأوروبية إلى وجهتها في البحر المتوسط في منطقة واقعة ضمن النزاع الحدودي البحري بين البلدين.

وانضمت "كاريس" إلى منصتي تمار وليفياتان اللتين تزودان دولة الاحتلال بالغاز الطبيعي.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "تستعد البحرية الإسرائيلية لاحتمال تعرض منصة كاريس للهجوم وتقوم بنقل نظام القبة الحديدية بنسختها البحرية إلى المنطقة".

وأضافت القناة، أنه سيتم تأمين منطقة تواجد منصة الغاز الجديدة بواسطة السفن فوق وتحت مستوى سطح البحر - بما في ذلك الغواصات.

وفي وقت سابق اليوم، حذر وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، دولة الاحتلال، معتبرا أن التحركات التي تقوم بها "تشكل تحديا واستفزازا للبنان، وخرقا فاضحا للاستقرار الذي تنعم به المنطقة الجنوبية من لبنان".

فيما قال "حزب الله" على لسان عضو مجلسه السياسي محمود قماطي: "لن نسمح بأن تنقّب إسرائيل عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها"، وذلك حسب موقع النهار اللبناني.

من جانبه، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن "المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية لا تزال مستمرة وأي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل عملا عدائيا".

(سبوتنيك)