هاني عرفات يكتب لـوطن: الشائعة….

الشائعة، ركن مهم من أركان الحرب النفسية، ورغم أن مفهوم الحرب النفسية وترويج الشائعات، اشتهر في فترة الحرب العالمية الثانية، وترتبط في أذهان الناس بوزير دعاية هتلر جوزيف غوبلز، إلا أن الحرب النفسية تم استعمالها منذ قديم الزمان. وبعكس ما يظن كثير من الناس، فإن الحرب النفسية لها أسس علمية تقوم عليها، مبنية على علوم متعددة ودراسات متخصصة في علم النفس والسكان وعلم الاجتماع والموروثات الثقافية، لأي مجتمع من المجتمعات، وهذا ضروري لتحقيق الغايات منها، المتمثلة أساساً وفي الجانب السياسي، في تدمير الروح المعنوية لشعب من الشعوب، من خلال تضخيم السلبيات، وإيقاع الخصم في حالة من الشعور بالعجز وفقدان الثقة بالتغيير.

ورغم مرور سنوات كثيرة منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن الحاجة لهذه الاداة لدى كثير من حكومات الأمم الظالمة، تعاظمت في سبيل تعزيز سيطرتها على الأمم الاخرى.

في الحالة العربية عموماً والفلسطينية خصوصاً، فعلت الحرب النفسية فعلها لدى شعوب المنطقة، وكان لها الدور الأبرز في تعزيز السيطرة، أكثر بكثير مما فعلته آلة الحرب. كان لإسرائيل السيطرة شبه الكاملة في هذا المضمار، تحديداً بعد هزيمة حزيران وحتى أواخر ثمانينات القرن المنصرم.

السبب في ذلك أساساً يعود، لثبوت عدم مصداقية الإعلام العربي فيما يتعلق بمجريات الحرب، فقد أصبحت مثلاً الإذاعة الإسرائيلية لردح من الزمن هي المصدر الموثوق للأخبار، أبناء جيلي ربما يذكرون ذلك بشكل جلي وواضح. هذه السيطرة شبه المطلقة، بدأت تتراجع وتُظهر الإعلام الإسرائيلي على حقيقته، فقط، بعد الانتصارات التي حققتها المقاومة في لبنان، وصدقية الأخبار التي كانت تبثها، مقارنة مع سيل الكذب الصادر عن الاعلام الاسرائيلي الرسمي. لدرجة أن الاسرائيليين، أصبحوا يتابعون إعلام المقاومة بدل إعلام بلادهم، لمعرفة حقيقة ما يدور، وهذا كان من أهم الإنجازات التي تحققت في تلك الفترة.

لكن من الوهم الاعتقاد، بأن الأمور انتهت عند هذا الحد، بل على العكس تماماً، فقد عززت آلة الدعاية المعادية من جهودها، وسخرت أساليب ووسائل جديدة، أكثر خطورة وفتكاً. وبالمناسبة كل هذه الجهود مبنية على علوم ودراسات وبحوث مستمرة في ثقافة وعقلية المجتمعات المستهدفة، سواء على الصعيد الفلسطيني أو العربي عموماً.

الهدف الأساسي هو تدمير الثقة بالنفس وإشاعة الاحباط، ليس غريباً مثلاً أن تضع دولة الاحتلال كل إمكانياتها، لحرمان الفلسطيني من تحقيق نصر ما، مهما كان بسيطاً، يجب أن يعملوا على أن تكون نهاية أي تصادم سلمي أو عنيف، لصالح الاحتلال، حتى لو كان ذلك من خلال ضخ كم هائل من الكذب والتزوير. طبعاً الغرض من ذلك واضح: تكريس العجز في أذهان الناس، حتى يصلوا إلى نتيجة مفادها، أن تحقيق النصر على الخصم غاية لا تدرك، وهذا بالمناسبة يؤدي في النهاية إلى عملية تسمى غسل الأدمغة، بحيث يتم عزل الهدف عن العالم الخارجي وممارسة كل أشكال التعذيب أو العقوبات، الجسدية والنفسية ضده، وفي فترة لاحقة يتم تخفيف ذلك وتقديم بعض الميزات، ومن ثم محاورة الهدف مرة أخرى، لإقناعه بأن تحقيق أفكاره السابقة أمر مستحيل، وعليه أن يبحث عن بدائل أخرى. إذا ما قارنا ذلك بالسياسات المتبعة، من قبل دولة الاحتلال عملياً، نجد أن كل ذلك يطبق بدرجة عالية، سواء على الصعيد الفردي، أو على صعيد المجتمع ككل.

في الحقيقة الحديث في هذا الموضوع يطول، وهو بحاجة إلى دراسات وأبحاث أكثر عمقاً وتخصصاً، لكني أود الاشارة إلى جانب مهم من جوانب الحرب النفسية، باعتقادي أنه من أكثر أدوات الحرب النفسية ضرراً، خصوصاً في مجتمعاتنا نتيجة تكوينها الثقافي والفكري أساساً، ومن ثم طبيعة النظم الحاكمة فيها، ألا وهي الشائعات.

مفهوم الشائعة واضح، لكن كثير منا من يقع ضحيتها حتى من يعتبرون أنفسهم أذكياء. الشائعة المتعمدة، أي المقصودة والمخطط لها، لا بد لها لتنجح، من أن تستند على أساس واقعي، لا يجوز أن تبنى الشائعة، على شئ غير قابل للوجود، فلا بد أن يكون جزء من مكوناتها قابل للتصديق، ثم لا بد أن تحتوي هذه الشائعة على قدر من التشويق، لأن عنصر التشويق ضروري لسرعة الانتشار والتداول، كما أن تطوير الشائعة والإضافة إليها مع الوقت ضروري لتغذيتها. ولتحقيق النجاح يتوجب على الطرف المطلق للإشاعة، أن ينأى بنفسه عنها، وأن يقطع أي صلة له بالشائعة.

محاربة الشائعات ليس بالأمر السهل على الإطلاق، لا سيما في مجتمعاتنا التي تحمل موروثات ثقافية معينة، الذهنية الشرقية أساساً لديها قابلية لتصديق الأساطير، وتحمل الكثير من العاطفية، التي تعني بالضرورة انفعالات غير مسيطر عليها، لكن هذا ليس كل شئ. الإشاعة تتطور وتنتعش في ظل الغموض، وهنا بالذات تكمن مسؤولية النظم عن تفاقم الإشاعات.

غالبية النظم السياسية الحاكمة في البلدان العربية، تحد من حرية الإعلام، وحرية الكلام، ليس هذا فحسب بل تحجب جميع المعلومات عن نشاطها وتحركاتها وأهدافها عن عامة الشعب. أما أجهزة الاعلام الرسمية فتقوم بالترويج لما يريده النظام فقط، وحجب ما تبقى عن الناس. وفي هذه الحالة يلجأ عامة الناس للبحث عن مصادر بديلة للأخبار، غالباً ما تكون أجهزة العدو جاهزة وبالمرصاد، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تنتعش الشائعات بسبب الغموض.

الحرب النفسية والشائعة في القلب منها، أخطر سلاح تواجهه الشعوب التواقة للتحرر في عصرنا الحالي، ويستدعي اهتماماً بالغاً، ويتطلب إشاعة الديمقراطية والشفافية في المجتمعات، كشرط أساسي…

لكننا مع الاسف ما زلنا بعيدين كل البعد عن ذلك، أو حتى مجرد فهم الموضوع.