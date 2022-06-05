ورشة عمل لمناقشة أثر التعديلات على التشريعات للإجراءات القضائية

وطن: نظمت جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين – القدس والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ورشة عمل لمناقشة اثر التعديلات على التشريعات للإجراءات القضائية.

وصرح م. محمد العامور رئيس الجمعية, امين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ان ورشة العمل ستناقش التعديلات واثرها على التشريعات القضائية فيما يخص قرار بقانون رقم( 12) لسنة 2022 المتعلقة بالتعديلات على قانون التنفيذ رقم( 23) لسنة 2005 وأثر التعديلات على الاقتصاد الفلسطيني وما دار حول هذا الموضوع من وجهات نظر متباينة حول الحقوق والالتزامات بخصوص الشيكات المحررة والمجيرة.

ومن المقرر ان تعقد ورشة العمل يوم الثلاثاء الموافق 07-06-2022 الساعة 12:00 ظهرا في قاعة يبوس فندق الميلنيوم – رام الله بحضور ومشاركة مجلس القضاء الأعلى , سلطة النقد, ديوان الفتوى والتشريع, ونقابة المحامين ورؤساء وممثلي المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص وأعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال.