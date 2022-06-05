قتيل بجريمة إطلاق نار في عارة

وطن: قُتل شخص (50 عاما) في جريمة إطلاق نار ارتكبت، مساء اليوم، الأحد، في بلدة عارة في منطقة المثلث.

وقالت الطواقم الطبية إنها قدمت العلاج لمصاب بأعيرة نارية في جريمة عنف، بالقرب من مفرق عرعرة، قبل أن يعلن عن وفاته.

32 قتيلا في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل منذ مطلع العام

تواصلت أعمال العنف والجريمة في العديد من البلدات الفلسطينية بالداخل المحتل، جراء تقاعس شرطة الاحتلال وتغذية الأذرع الأمنية الاحتلالية للجرائم في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات الفلسطينية بالداخل المحتل، منذ مطلع العام 2022 الجاري ولغاية الآن، بلغ 32 قتيلا، وهم: إدريس أبو القيعان من حورة، وهاني مصراتي من جلجولية، وفراس الرفاعي من يافا، ومازن ماهر زكور من عكا، وبكر عاصلة من عرابة، وريما خديجة من قلنسوة، ونور فوزي قشقوش من قلنسوة، وسمير عمر من طوبا الزنغرية، ومياس خطيب من الطيرة، وأمير سعيد بيادسة من جت المثلث، ومحمد ديب من يافا، وعبد الرحيم عبد اللطيف سلامة من قلنسوة، وصالح أنور عليقة من الفريديس، وجلال عبد القادر أبو غليون من تل السبع، ورزان عباس من كفر كنا، وعبودي عبد القادر من الطيبة، ومنذر بحري من الطيبة، وحسين عوض من المزرعة، وطاهر الشرفي من يافا، وفادي حكروش من كفر كنا، وفادي العبرة من الرملة، وزكريا مراعنة من الفريديس، وحسين دويكات من يافا، وزيد جاروشي من الرملة، وسهيلة جاروشي من الرملة، ورسمية بربور من نوف هجليل، ومحمد عمّاش من جسر الزرقاء، ومحمد ريفي من يافا، وحسين العيسوي من اللد، والطفل عمار حجيرات من بير المكسور، وموسى عبد الهادي من عكا.