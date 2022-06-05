قوات الاحتلال تغلق المسجد القبلي بالسلاسل تمهيدا لاقتحام الأقصى من المستوطنين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الاقصى مع ساحات صباح اليوم الأحد.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال أغلقت المصلى القبلي بالسلاسل تزامنا مع اقتحام عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى.

واعتدت قوات الاحتلال على المرابطين في المسجد القبلي.

وأضافت المصادر أن افواج المستوطنين بدأت باقتحام ساحات المسجد الاقصى مع ساعات الصباح في ظل التصدي لهم من قبل المرابطين والمرابطات الذين يتصدون للمستوطنين بالهتاف والتكبير.