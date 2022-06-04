الأسير المعزول محمد العارضة يتعرض للتهديد بالقتل

وطن: كشفت مؤسسة مهجة القدس، اليوم السبت، أنّ الأسير المعزول في سجن "إيشل" محمد العارضة يتعرّض للتهديد بالقتل من السجناء الجنائيين الإسرائيليين، ما يشكل خطراً حقيقياً على حياته.

وأفاد الأسير محمد العارضة في رسالة وصلت "مهجة القدس" نسخةً عنها، أنّ إدارة سجن "إيشل" تعزله في زنزانة انفرادية في قسم يوجد فيه سجناء جنائيين إسرائيليين، وهو يتعرض لمضايقات مستمرة سواءً من إدارة وسجاني السجن أو من السجناء الجنائيين الإسرائيليين، لافتاً إلى أنّ إدارة السجن تتجاهل المضايقات والتهديدات التي يتعرض لها بل وتقوم بالتنغيص عليه في عزله.

المصدر : (الميادين)