دوري الأمم الأوروبية.. هزيمة موجعة لإنجلترا في المجر

وطن: تعرض المنتخب الإنجليزي لهزيمة مفاجئة أمام مضيفه المجري 0-1 اليوم السبت، في افتتاح مشواره في المجموعة "A3" بمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وأحرز دومينيك سوبولازي، هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء، في الدقيقة 66.

ورغم العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بحق جماهير المنتخب المجري، بسبب انتهاكات عنصرية العام الماضي، شهدت المواجهة أمام إنجلترا على ملعب "بوشكاش أرينا" حضور حوالي 30 آلف مشجع أغلبهم من الأطفال.

وبحسب لوائح الـ"يويفا"، يسمح للأطفال دون سن الرابعة عشر بحضور المباريات التي تقام خلف الأبواب المغلقة، على أن يتواجد شخص بالغ واحد مقابل كل عشرة من المشجعين الأطفال، وهي الثغرة التي استغلها الاتحاد المجري لكرة القدم في مباراة منتخبه ضد إنجلترا اليوم لملء مدرجات ملعب "بوشكاش أرينا" بالمتفرجين.

وهذه هي المرة الأولى التي يتغلب فيها المنتخب المجري على نظيره الإنجليزي منذ العام 1962.

وتضم المجموعة "A3" أيضا المنتخبين الإيطالي والألماني اللذين سيتواجهان في وقت لاحق اليوم.