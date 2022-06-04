دعوات مقدسية للاحتشاد في "الأقصى" للتصدي لاقتحامات المستوطنين غدا

وطن: دعت الفعاليات المقدسية، مساء اليوم السبت، للاحتشاد في ساحات المسجد الأقصى المبارك للتصدي لاقتحامات المستوطنين غدا وبعد غد.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن العديد من الفعاليات المقدسية دعت للاحتشاد في ساحات المسجد الأقصى المبارك للتصدي لاقتحامات المستوطنين له في ما يسمي "عيد الأسابيع" يوم غد الأحد والاثنين.

ويُشار إلى أن جماعات استيطانية أطلقت دعوات جديدة لتنظيم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، فيما يسمى بـ"عيد نزول التوراة" العبري، يومي الأحد والاثنين المقبلين.