الاتحاد الأوروبي ينفي لوطن وقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية

وطن: نفى المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي في فلسطين شادي عثمان لوطن صحة المعلومات المتداولة حول وقف الدعم الاوروبي للسلطة الفلسطينية.

واكد أن الاتحاد الأوروبي مستمر في دعمه لفلسطين، ولا يوجد حديث عن وقف الدعم، وأن ما يجري الآن هو نقاشات داخلية حول الموازنة السنوية الخاصة بدعم الاتحاد الاوروبي لفلسطين.

واشار إلى أن مسألة الاصلاحات في داخل القطاع العام في السلطة الفلسطينية، هي قضية يتم مناقشتها بشكل دائم ومفتوح مع الحكومة الفلسطينية بهدف تحسين اداء القطاع العام وتطوير الخدمات التي تقدم للمواطن الفلسطيني بما يتناسب مع المعايير الدولية.