الرئيس يؤكد توجه القيادة لاتخاذ اجراءات لمواجهة التصعيد الإسرائيلي في ظل غياب الأفق السياسي

وطن: قال الرئيس محمود عباس إن القيادة بصدد اتخاذ إجراءات لمواجهة التصعيد الإسرائيلي، في ظل عجز المجتمع الدولي عن إرغام "إسرائيل" على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، في ظل عدم وجود تحرك أميركي فاعل يؤدي إلى وقف جرائم الاحتلال.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت ، أكد خلاله الرئيس عباس أن الوضع الحالي لا يمكن السكوت عليه أو تحمله، في ظل غياب الافق السياسي، والحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتنصل سلطات الاحتلال من التزاماتها وفق الاتفاقات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل، واستمرار جرائم الاستيطان وارهاب المستوطنين.

من جانبه أكد الرئيس الفرنسي ماكرون التزام فرنسا بدعم تحقيق السلام وبذل الجهود مع الاطراف الدولية كافة، من أجل وقف التصعيد القائم والانتقال لمبادرات تؤدي للوصول الى الأفق السياسي المنشود. وجدد تقديم التعازي والادانة في استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة.