الطالبة لينة جاد الله.. ثاني أردنية تنسحب من منظمة "التحالف من أجل الإنسانية" بسبب دعمها الاحتلال

وطن: انضمت الطالبة لينة جاد الله إلى الطالبة تالا عودة واعلنت انسحابها من العمل في منظمة "التحالف من أجل الإنسانية" بعد علمها بدعم المنظمة للكيان الصهيوني.

وتنازلت الطالبتان عودة وجاد الله عن منصب "سفيرة" في منظمة التحالف من أجل الإنسانية، بعد علمهما بأنها تدعم الكيان الصهيوني.

وتالا عودة، هي رياضية متعددة المواهب، وتمارس العديد من الأنشطة الرياضية منذ أن كانت طالبة على مقاعد الدراسة الثانوية؛ وهي احدى لاعبات مركز عودة للجمباز؛ وتعمل ايضا في مجال تدريب للصغار في المركز.

وكانت اللاعبة تالا عودة قد حصلت على الميدالية الذهبية على مستوى محافظة العاصمة؛ بعد فوزها بالمركز الأول ضمن جائزة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للياقة البدنية للعام 2018؛ كأفضل إنجاز حققته في مسيرتها الرياضية القصيرة نسبيا.

ونشأت تالا في عائلة رياضية؛ حيث والدها الكابتن عادل عودة من الرياضيين المخضرمين على المستويات الأكاديمي والإداري والتدريبي؛ وفي مضمار رياضة الجمباز تحديدا.