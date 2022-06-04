وقفة في "مالي" تضامناً مع أطفال فلسطين ضد اعتداءات الإحتلال

وطن: أقامت "الجمعية الوطنية للأطفال والشباب" في العاصمة المالية باماكو، فعالية تضامنية مع ضحايا الاحتلال الاسرائيلي، وذلك في إطار إحياء اليوم العالمي للأطفال ضحايا العنف والاعتداءات.

ونظمت الفعالية اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة رعاية الطفل والأسرة، برعاية سفارة دولة فلسطين لدى مالي، وبدعم من سفارتي المملكة العربية السعودية ودولة قطر المعتمدتين لدى مالي.

ووضع المشاركون إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للطفل الدرة، تخليدا لذكرى الأطفال الفلسطينيين من ضحايا الاحتلال الاسرائيلي واعتداءاته المستمرة في أراضي دولة فلسطين المحتلة.

كما جرى التوقيع على عريضة تضامنية مع أطفال فلسطين، تطالب المجتمع الدولي بحمايتهم من الاحتلال والاعتداءات وضرورة احترام حقوق الأطفال في فلسطين، والعمل على تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الانساني والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة في دولة فلسطين المحتلة.