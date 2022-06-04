الإدارة الأمريكية تخشى عودة "النازيين الجدد الأمريكيين" الذين يقاتلون في أوكرانيا

وطن: أظهرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية التي تجمع معلومات استخبارية عن الأمريكيين الذين انضموا لصفوف المتطوعين الأجانب بأوكرانيا، قلقها بشأن عودة النازيين الجدد لوطنهم ، حسب وسائل إعلام أمريكية.

وبحسب موقع The Grayzone إنه في ظل حالة الحداد التي تعيشها الولايات المتحدة بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار الجماعية، يكتسب النازيون الأمريكيون خبرة قتالية بأسلحة متطورة في أوكرانيا.

وأوضح الموقع، بأن الأمريكيين المعروفين في وطنهم بآراء اليمين المتطرف يخدمون في صفوف القوات المسلحة لأوكرانيا، وإن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية التي تجمع معلومات استخبارية عن الأمريكيين الذين انضموا إلى صفوف المتطوعين الأجانب في أوكرانيا، قلقة بشأن عودة النازيين الجدد إلى وطنهم.

وتساءل كاتب المقال، الصحفي ألكسندر روبنشتاين. "ماذا سيحدث لنا في أمريكا عندما يعود هؤلاء المخادعون النازيون إلى ديارهم؟"، منوها بأن السلطات الفيدرالية تشعر بالقلق بشأن عودة المتطرفين البيض وغيرهم من المتطرفين الذين تم "تسليحهم" بأساليب جديدة تم تعلمها في أوكرانيا، على حدّ تعبيره .