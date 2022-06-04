الاحتلال يعزل الأسير عبد الله البرغوثي

وطن: أفاد نادي الأسير، بأن إدارة سجون الإحتلال الإسرائيلي، عزلت الأسير عبد الله البرغوثي (50 عاما) في زنازين سجن "ريمون"، وذلك منذ 31 أيار/ مايو الماضي.

وأوضح النادي في بيان له، اليوم السبت، أن المعتقل البرغوثي يعتبر من أبرز المعتقلين الذين واجهوا سياسة العزل الانفرادي على مدار سنوات طويلة وبشكل متواصل.

يذكر أن المعتقل عبد الله البرغوثي محكوم بالسجن (67) مؤبدا، إضافة إلى 5200 عام، ويعتبر صاحب أطول حكم في التاريخ.

يشار إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال صعّدت من سياسة العزل الانفرادي منذ شهر أيلول/ سبتمبر العام الماضي بعد انتزاع ستة معتقلين حريتهم من سجن جلبوع، حيث بلغ عدد المعتقلين المعزولين حتى نهاية شهر أيار/ مايو الماضي، 29 معتقلا.