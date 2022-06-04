"الإسلامية المسيحية" تدعو إلى التصدي لمخطط تهويدي متسارع يتعرض له المسجد الأقصى

وطن: دعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدول العربية والاسلامية الى تحمل مسؤولياتها في التصدي لمخطط تهويدي متسارع يتعرض له المسجد الاقصى، والى التحرك بجدية وفاعلية لوقف هذا المخطط.

وقالت الهيئة ان سلطات الاحتلال تسعى لتكريس قواعد سلوك جديدة للمستوطنين المقتحمين للمسجد الاقصى تسمح لهم بصورة رسمية باداء طقوس توراتية في باحات المسجد.

واضافت الهيئة في بيان لها، ان دعوة ما يسمى "امناء جبل الهيكل" لاقتحام المسجد الاقصى يوم غد الاحد وبعد غد الاثنين وعزمهم القيام بما يطلق عليه "السجود الملحمي" على غرار ما قاموا به يوم الأحد الماضي يشكل تصعيداً خطيراً وعامل تفجير جديد.

وأكدت أن سلطات الاحتلال بمستوييها السياسي والأمني أصبحت في وضع اشبتاك مع الوضع القائم والوصاية الأردنية على الحرم القدسي الشريف، وتحاول فرض معادلة جديدة عن طريق القوة لفرض سيادة سياسية وأمنية مزعومة على المسجد الاقصى.

وقالت، ان سلطات الاحتلال أصبحت تنتهك بصورة يومية متسارعة صلاحيات ومسؤوليات الاوقاف الاسلامية كجهة شرعية وحيدة تتولى مسؤولية إدارة الحرم القدسي الشريف من خلال عسكرة المسجد وفرض قيود على دخول المصلين ومنعهم من الصلاة في مسارات وضعت خصيصاً لاقتحامات المستوطنين، بالإضافة الى قرارات الاعتقال والابعاد بحق المرابطين وحراس المسجد.

ودعت الهيئة المواطنين الفلسطينيين وخاصة في القدس والداخل الفلسطيني الى الاحتشاد وشد الرحال الى المسجد الاقصى يوم غد الأحد وبعد غد الاثنين لصد أية محاولة جديدة من جانب المستوطنين لانتهاك حرمة المسجد واداء طقوس توراتية في باحاته.