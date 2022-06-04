إصابة صيادين اثنين برصاص الاحتلال شمال غزة

وطن: أصيب صيادان، اليوم السبت، برصاw قوات الاحتلال المعدني، اثر استهدافهم من قبل بحرية الاحتلال في بحر شمال قطاع غزة.

وفتحت قوات الاحتلال نيران رشاشات الاحتلال باتجاه قوارب الصيادين في بحر شمال القطاع، ما أدى إلى إصابة الصيادين تامر رامي بكر، وتامر سليمان بكر، بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وأدت كثافة إطلاق النيران إلى تدمير محرك القارب الذي كان يعمل عليه الصيادان بكر، ويعد مصدر رزقهما الوحيد.

وكانت بحرية الاحتلال اعتقلت في وقت سابق اليوم ستة صيادين في بحر محافظتي غزة وشمال القطاع.