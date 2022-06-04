روسيا تعلن تدمير مركز لتدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام أسلحة غربية

وطن: أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو ضربت مركز تدريب للمدفعية تابعا للجيش الأوكراني في مقاطعة سومي بشمال البلاد.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحافية صباح اليوم أن مدربين أجانب قاموا في هذا المركز بتدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام مدافع الهاوتزر M777 عيار 155 ملم أمريكية الصنع.

وأضاف كوناشينكوف أنه نتيجة هجوم صاروخي تم تدمير نقطة تمركز للمرتزقة الأجانب في مقاطعة أوديسا بجنوب أوكرانيا.

كما تم استهداف 27 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، إضافة إلى موقعين للقيادة، و6 مستودعات للصواريخ والمدفعية والذخيرة والوقود في أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وذكر المتحدث أن الطيران الحربي الروسي ضرب 54 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، مضيفا أن الغارات الجوية أدت إلى مقتل أكثر من 400 عنصر للفصائل القومية، وتمدير 20 دبابة ومدرعة، و4 راجمات صواريخ من طراز BM-21 "غراد"، و9 قطع مدفعية، و29 مركبة مختلفة الأغراض.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية في منطقة أوديسا طائرة نقل عسكرية أوكرانية كانت تقل أسلحة وذخيرة، كما تم خلال اليوم الماضي تدمير 17 طائرة بدون طيار، بينها طائرتان من طراز "Bayraktar-TB2".

وقصفت القوات الصاروخية والمدفعية خلال يوم 33 موقع قيادة، و131 موقع إطلاق نار لوحدات المدفعية الأوكرانية، بالإضافة إلى 542 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية.

)المصدر: RT)