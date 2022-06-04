تأجيل زيارة بايدن إلى المنطقة

وطن: قرر البيت الأبيض تأجيل زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، التي كانت مقررة في نهاية حزيران/ يونيو الجاري إلى المنطقة، بحسب ما جاء في تقرير صدر شبكة "إن بي سي" (NBC) الإخبارية الأميركية، صباح اليوم، السبت.

ونقل التقرير عن مصدر دبلوماسي ومسؤولَين أميركيَين (لم يسمهم) قولهم إن البيت الأبيض يخطط لقيام الرئيس الأميركي بزيارة أوسع إلى الشرق الأوسط خلال تموز/ يوليو المقبل.

وأفاد التقرير بأن الإدارة الأميركية قررت عدم الربط بين زيارة بايدن إلى المنطقة وبين سفره لحضور قمة حلف شمال الأطلسي في إسبانيا وقمة مجموعة السبع في ألمانيا في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد ذكرت أن الرئيس الأميركي يعتزم القيام بجولة في الشرق الأوسط، في نهاية الشهر الجاري، تشمل زيارة قصيرة إلى تل أبيب ورام الله وأخرى إلى الرياض، يلتقي خلالها بولي العهد، محمد بن سلمان.

وأكد بايدن أمس الجمعة، عزمه القيام بزيارة إلى المنطقة دون تحديد موعدها، فيما أشارت التقارير إلى أن الموعد المطروح للزيارة هو في 19 و20 حزيران/ يونيو الجاري.

من جانبها، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس، إلى أن بايدن سيصل يوم 23 حزيران/ يونيو الجاري، وسيلتقي مع رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت الرئيس، ويتسحاق هرتسوغ.