فوز قائمة "القدس" في انتخابات نقابة الصيادلة بغزة

وطن: أظهرت النتائج الأولية فوز قائمة "القدس" في انتخابات نقابة الصيادلة في قطاع غزة.

وقال سميح أبو حبل رئيس قائمة القدس، :"إن النتائج تظهر فوز قائمة القدس (تحالف حركة حماس، وحركة الجهاد الإسلامي، و والجبهة الشعبية) في انتخابات نقابة صيادلة فلسطين المحافظات الجنوبية".

وانطلقت صباح اليوم الجمعة انتخابات نقابة الصيادلة في قطاع غزة لاختيار مجلس جديد لها.

وعقدت الانتخابات داخل قاعة مستشفى القدس - الهلال الأحمر في تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

وتنافس في هذه الانتخابات البالغ عدد مقاعدها 13 مقعدًا، قائمتان: الأولى هي قائمة "القدس" والأخرى قائمة "المستقبل".

وقائمة القدس ائتلاف مشترك تشمل كتلة الصيدلي الفلسطيني عن حركة "حماس" وكتلة المنتدى الصيدلي الفلسطيني عن حركة "الجهاد الإسلامي" والتجمع الطبي الديمقراطي عن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

في حين، فإن القائمة الثانية هي "المستقبل" وتمثل التيار الإصلاحي لحركة فتح الذي يرأسه محمد دحلان.