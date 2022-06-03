نقيب الأطباء شوقي صبحة لوطن: فزنا في 7 محافظات من أصل 8 في انتخابات نقابة الاطباء

رام الله - وطن: قال نقيب الاطباء شوقي صبحة، الذي فاز في انتخابات نقابة الاطباء، ان القوائم التي قادها فازت في 7 محافظات من أصل 8 .

وقال صبحة لوطن انه جرت اليوم الانتخابات في 7 محافظات، حيث فازت الكتلة التي شكلها ويقودها والتي تضم مستقلين في 6 مناطق باستثناء رام الله، يضاف اليهن محافظة طولكرم التي حصد بها صبحة الفوز بالتزكية في وقت سابق.

وفي التفاصيل قال صبحة لوطن ان كتلته فازت بكامل المقاعد في انتخابات مدينة نابلس، حيث تنافست كتلتين، بينما فازت في الخليل بـ 6 مقاعد مقابل 3 للكتلة المنافسة ، وفي القدس بـ 8 مقاعد مقابل مقعد للكتلة المنافسة، كما حصدت كتلته كامل المقاعد في محافظتي قلقيلية وبيت لحم بعد ان نزل افراد للمنافسة وليس كتل.

ولفت ان رام الله هي المحافظة الوحيدة التي خسرها، موضحا ان القائمة الفائزة لم تطرح برنامجا قبل الانتخابات وكانت تدعي الاستقلالية ولكن بعد النتائج اعلنت انها تابعة لحركة فتح.

واشار صبحة الى ان الكتل المنافسة في جميع المحافظات كانت تقول انها مستقلة لكنها في الحقيقة كانت تابعة لحركة فتح.

وعن الكتل التابعة له أكد انها قائمة على تفاهم بين شخصيات مستقلة، وليس تفاهم بين فصائل مشددا " أنا لا اؤمن بالعمل الفصائلي في النقابات".

وعن النتائج النهائية اكد صبحة ان القوائم المستقلة التي يقودها حققت اكتساح كامل في الانتخابات.