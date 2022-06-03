بوتين: أداء مطبعة الدولارات الأمريكية في زمن الجائحة كان "غير مسبوق"

وطن: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "مطبعة" الدولار في الولايات المتحدة، خلال جائحة فيروس كورونا، كانت تعمل بوتيرة غير مسبوقة.

وفي مقابلة مع قناة "روسيا -1" التلفزيونية، ذكّر بوتين بأنه خلال الوباء، "ركد الاقتصاد العالمي، وكان من الضروري انعاش الاقتصاد العالمي".

وأضاف بوتين: "لم تجد السلطات المالية والاقتصادية في الولايات المتحدة أي شيء أفضل من اتخاذ طريق ضخ مبالغ كبيرة من المال لدعم السكان ودعم الشركات الفردية وقطاعات الاقتصاد".

ووفقا له، "في غضون عامين، أقل من عامين، من فبراير 2020 إلى نهاية عام 2021، نما المعروض النقدي في الولايات المتحدة بمقدار 5.9 تريليون دولار"، مؤكدا ان "هذا عمل غير مسبوق للمطبعة. نما إجمالي المعروض النقدي بنسبة 38.6%".