قوات الاحتلال تفرج عن الأسيرة شذى عودة

وطن: قال نادي الأسير اليوم الجمعة، إن سلطات الاحتلال قررت الإفراج عن الأسيرة شذى عودة (61 عاماً) من رام الله.

وافرجت سلطات الاحتلال عن شذى عوده على حاجز الجلمة القريب من مدينة جنين.

وأوضح النادي أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرة عودة في الـ7 من تموز/ يوليو 2021، وصدر بحقها حكماً بالسجن لمدة 16 شهراً، ألا أن قررت "لجنة الثلث" في المحكمة المركزية بالناصرة الإفراج المبكر عن الأسيرة عودة.

يُشار إلى أن الأسيرة شذى تشغل منصب (مدير عام لجان العمل الصحي)، وافرج عنها من سجن "الدامون".