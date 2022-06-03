تقرير استخباراتي بريطاني: القوات الروسية تحقق نجاحا تكتيكيا في دونباس

وطن: كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، عن نجاحات القوات العسكرية الروسية في الميدان الأوكراني، مشيرة إلى حصول تقدم على محاور عدة.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية نقلا عن المخابرات العسكرية البريطانية، أن القوات الروسية تحقق نجاحاً تكتيكياً في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.

وأشار تقرير المخابرات البريطانية، إلى أن روسيا تسيطر على أكثر من 90% من منطقة لوغانسك ودونتيسك، ومن المرجح أن تكتمل السيطرة على هذه المنطقة خلال الأسبوعين المقبلين.

وبحسب التقرير الاستخباراتي، فإن "روسيا فشلت في تحقيق أحد الأهداف الرئيسية في أوكرانيا، المتمثل بالسيطرة على العاصمة كييف".

الجدير بالذكر، أن القوات العسكرية الروسية وصلت إلى حدود كييف، لكنها عدلت من خطتها وارتأت الانسحاب بعد توصل كييف وموسكو لاتفاق شبه نهائي بشأن بعض الشروط في تركيا، لكن الجانب الأوكراني لم يطبق أيا من الشروط والاتفاقات التي انهارت بعد ذلك.

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.