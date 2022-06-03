نادي الأسير: مخاطر كبيرة على مصير المعتقل خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 93 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ

وطن: أكّد نادي الأسير الفلسطيني أن المعتقل خليل عواودة 40 عامًا من بلدة إذنا _ الخليل، يواجه مخاطر كبيرة على مصيره، تتفاقم مع مرور الوقت، وذلك بعد مرور 93 يومًا، من إضرابه المفتوح عن الطعام.

ويواصل الاحتلال سياسات التّنكيل بحقه، ورفضه الاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداريّ.

ووفقّا لأخر زيارة جرت من المحامي له في سجن " الرملة"، فإن خليل يعاني من: تآكل في العضلات، ضغط كبير في منطقة الصدر، فقدان متواصل للتوازن، وأوجاع شديدة جدًا في كافة أنحاء جسده.