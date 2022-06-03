د.عقل أبو قرع يكتب لـوطن: اليوم العالمي للبيئة.. والواقع البيئي في فلسطين!!

يصادف في الخامس من حزيران من كل عام ما يعرف ب "اليوم العالمي للبيئة"، حيث بدء الاحتفال به منذ عام 1972، بناء على قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، حين تم عقد أول مؤتمر للأمم المتحدة يعني بالبيئة البشرية في السويد، ومنذ ذلك اليوم، يتم الاحتفال بهذا اليوم في كل عام مع التركيز على موضوع بيئي محدد، والهدف منه هو زيادة التوعية بأهمية البيئة وضرورة الحفاظ عليها، وتزداد هذه الاهمية في مناطق مثل مناطقنا، حيث الموارد ألطبيعية محدودة، واستهلاكها غير مستدام، مع ضعف الوعي البيئي، وغياب والممارسة البيئية السليمة، وتفاقم تأثير التغيرات المناخية هذه الايام.

وفي هذا العام، أي عام 2022، تم اختيار موضوع" هناك كوكب واحد فقط أو ارض واحدة للعيش المشترك عليها "، كشعار لليوم العالمي للبيئة، والهدف هو التحذير من الاستخدام المفرط وغير المستدام، للمصادر الطبيعية في كوكب الارض، الذي يعيش فيه حوالي سبعة مليار إنسان، يحتاجون الى هذه المصادر والى استهلاكها بعناية، والى التوجه نحو المصادر المستدامة، للحفاظ على الأرض وما تحويه، وفي نفس الوقت للحد من أو التعامل العلمي مع تداعيات التغيرات المناخية التي تجتاح العالم ونحن جزء منه.



وهذا يعني تشجيع التوجه نحو النشاطات الاقتصادية الخضراء، ونحو مصادر الطاقة المستدامة، التي لا تتداعى مع الزمن وتلوث البيئة، وكذلك نحو البناء الاخضر وبأنواعه، والذي يهدف الى ترشيد استخدام الطاقة والمياه والمصادر الطبيعية، والى تقليل انتاج النفايات بأنواعها المختلفة، خلال وبعد الانتهاء من البناء، مثل استخدام الطاقة الشمسية او المتجددة بشكل اساسي وفعال، واعادة تكرير المياه العادمة، واستخدام المياه الرمادية، ووجود انظمة من اجل فصل وتدوير النفايات.

والممارسات الخضراء من المفترض ان تحد من كميات الغازات التي يتم بثها من مصادر الطاقة التقليدية كالبترول والفحم، مع العلم ان حوالي 30% من غازات التلوث او ما يعرف بـ"غازات البيت الزجاجي" يتم بثها من خلال المباني، وهذا ينطبق كذلك على استغلال المياه، مع العلم ان تصميم المباني بشكل بيئي او اخضر، يمكن ان يؤدي الى توفير حوالي 12% من كمية المياه، وفي نفس الوقت دلت الدراسات ان حوالي 40% من النفايات الصلبة يتم انتاجها من خلال نشاطات الناس أو السكان في المباني، وبالتالي يمكن تصور الابعاد الاقتصادية والصحية والبيئية للحد من جزء من هذه النفايات، او لاعادة تدوير جزء منها، كجزء من تصميم المباني الخضراء.

ومن ضمن القطاعات التي ما زلنا نعتمد وبشكل كبير على الاخرين في الحصول عليها، هي قطاع الطاقة والمحروقات والمنتجات البترولية وما يتبعهما، وما زلنا نشتري الكهرباء والبنزين، وندفع مقابل ذلك أسعار مرتفعة، وفي الوقت الذي تقوم فيه الدول أو ألمجتمعات بالاستثمار في قطاعات الطاقة ألمتجددة أو ألنظيفة أو المستدامة، من شمس ورياح، سواء لتوليد الكهرباء او للصناعة، ما زلنا نشتري الكهرباء، التي يتم انتاجها في مناطق اخرى، اي التي لا نتحكم فيها او في اسعارها او جودتها، وندفع لها اثمان مرتفعة، وما لذلك من تبعات على التنمية والاستدامة.

ويحل اليوم ألعالمي للبيئة هذا ألعام، مع تفاقم ألقلق والرعب من ما يعرف بظاهرة "تأثير البيت الزجاجي"، ألتي تتشكل بسبب ازدياد انبعاث الغازات ومن ضمنها غازات أول وثاني أكسيد الكربون والميثان وأكاسيد النيتروجين ومركبات عضوية هيدروجينية و غيرهما الى طبقات الجو العليا، حيث أن هذه الغازات تشكل نوعا من الحاجز الذي يمنع أشعة الشمس المنعكسة من سطح الأرض من النفاذ الى طبقات الجو العليا، بل تعمل على امتصاصها ومن ثم اعادتها الى سطح الأرض وهذا بدورة يؤدي الى ارتفاع درجة حرارة الأرض، حيث يؤدي هذا الى تسارع ذوبان الجليد وبالتالي ازدياد البقعة التي تغطيها المياه والفيضانات، والذي يمكن ان يؤدي الى غرق او اختفاء بعض الاماكن والجزر في العالم.

وعلى الصعيد البيئي ألفلسطيني، ما زالت ممارسات ألمستوطنين التي تلحق الضرر في مكونات النظام البيئي الفلسطيني متواصلة، سواء من حيث التخلص من نفايات المستوطنين في المكبات ألفلسطينية أو في الاراضي ألفلسطينية، وكذلك استمرار تدفق المياه العادمة وبما تحوية من ملوثات، من المستوطنات الاسرائيلية الى المناطق الفلسطينية المحيطة بها، وما يمكن ان تحوية هذه المياه العادمة من مواد كيميائية ومن معادن ومن ملوثات بيولوجية تترسب في التربة وتحد من خصوبتها، وربما تلوث خزانات المياه الجوفية.

ومع حلول اليوم العالمي للبيئة لعام 2022، فإننا نحتاج الى تطبيق سياسات بيئية وصحية وبان يتم اعتبار ذلك اولوية في خطط التنمية الفلسطينية ، وبالاخص فيما يتعلق بالتخلص من النفايات الصلبة ومن ضمنها النفايات الغذائية أو العضوية المنزلية، والمياه العادمة، وكذلك استخدام المبيدات او المواد الكيميائية الاخرى، وكذلك اتباع سياسات صحية تعمل على التوعية وزيادة الاهتمام بالبيئة، وتعمل على ترسيخ ثقافة عدم الاستهلاك ألمفرط، والتوجه نحو أساليب وعادات إعادة التدوير للنفايات، ونحو المصادر المتجددة للطاقة من شمس ورياح وغاز، من اجل الحفاظ على المصادر الطبيعية للاجيال الحالية والقادمة، والاهم من أجل التعامل المنظم والمبرمج مع تأثيرات التغيرات المناخية على مصادرنا الطبيعية من مياه وارض وانتاج الطعام وسلامة الغذاء والتخلص من النفايات واستعمال الطاقة والتأثيرات الصحية قصيرة وبعيدة المدى.