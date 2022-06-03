انطلاق انتخابات نقابة الصيادلة في قطاع غزة وسط مقاطعة حركة فتح

وطن: انطلقت صباح اليوم الجمعة انتخابات نقابة الصيادلة في قطاع غزة لاختيار مجلس جديد لها، وسط مقاطعة حركة فتح.

وتعقد الانتخابات داخل قاعة مستشفى القدس - الهلال الأحمر في تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

وانتهت الدعاية الانتخابية مساء أول أمس الأربعاء 1 يونيو، ودخل فترة الصمت الانتخابي أمس يوم الخميس.

ويتنافس في هذه الانتخابات البالغ عدد مقاعدها 13 مقعدًا، قائمتان: الأولى هي قائمة "القدس" والأخرى قائمة "المستقبل".

وقائمة القدس ائتلاف مشترك تشمل كتلة الصيدلي الفلسطيني عن حركة "حماس" وكتلة المنتدى الصيدلي الفلسطيني عن حركة "الجهاد الإسلامي" والتجمع الطبي الديمقراطي عن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

في حين، فإن القائمة الثانية هي "المستقبل" وتمثل "التيار الإصلاحي".

ويبلغ عدد الصيادلة في القطاع نحو 3700 صيدلي. ويحلق لـ1334 صيدلي الاقتراع وهم مسددي العضوية في الجمعية العمومية للنقابة، لغاية عام 2021.

في حين، تقاطع حركة فتح الانتخابات مطالبة إجراء انتخابات موحدة بالتزامن بين قطاع غزة والضفة الغربية .

فيما يلي نص بيان فتح: